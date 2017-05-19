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ЦСР в конце мая представит президенту стратегию развития России

Экономика и бизнес
19 мая, 18:43 UTC+3 МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По важным блокам программы Центр стратегических разработок будет проводить публичные широкие обсуждения, рассказал экс-министр финансов РФ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр стратегических разработок представит президенту свои предложения по стратегии развития России до 2025 года в конце мая. Об этом сообщил журналистам глава ЦСР и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Президенту мы представим ее в мае, в конце мая. Соответствующее совещание будет в ближайшие дни объявлено", - сказал он.

Он добавил, что по важным блокам программы ЦСР будет проводить публичные широкие обсуждения.

В отличие от предыдущих программ в новой стратегии затронуты вопросы социального развития, ценностей общества, судебно-правоохранительной системы, интеграции РФ в международных программ. "Мы провели большую диагностику. У нас эти доклады есть, сейчас мы их начнем публиковать", - сказал Кудрин.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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