ЦСР в конце мая представит президенту стратегию развития России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Центр стратегических разработок представит президенту свои предложения по стратегии развития России до 2025 года в конце мая. Об этом сообщил журналистам глава ЦСР и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Президенту мы представим ее в мае, в конце мая. Соответствующее совещание будет в ближайшие дни объявлено", - сказал он.

Он добавил, что по важным блокам программы ЦСР будет проводить публичные широкие обсуждения.

В отличие от предыдущих программ в новой стратегии затронуты вопросы социального развития, ценностей общества, судебно-правоохранительной системы, интеграции РФ в международных программ. "Мы провели большую диагностику. У нас эти доклады есть, сейчас мы их начнем публиковать", - сказал Кудрин.