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Кудрин: использование смартфонов готовит население к переходу на цифровую экономику

Экономика и бизнес
19 мая, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

При этом для большинства граждан придется создать условия, чтобы они научились пользоваться цифровыми технологиями, считает глава Центра стратегических разработок (ЦСР)

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Способность человека адаптироваться к переходу на цифровые технологии напрямую зависит от уровня образования. Такое мнение высказал журналистам глава Центра стратегических разработок (ЦСР) и экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

"Граждане с более низким образованием более медленно и болезненно воспринимают новые методы, переход на новые расчеты, диалог с государством, диалог с банками, коммунальными платежами, нужно переходить на платежи через терминалы. Это не так и сложно - если вы пользуетесь сегодня смартфоном, в общем, вы наполовину к этому готовы", - сказал он.

При этом для большинства граждан придется создать условия, чтобы они умели пользоваться этими средствами, считает Кудрин. По его словам, государство должно помогать в этом - открывать курсы и программы переподготовки.

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Кудрин, Алексей Леонидович
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