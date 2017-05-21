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Министры торговли АТЭС решили продолжить работу, несмотря на выход США из партнерства

Экономика и бизнес
21 мая, 7:01 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович

Они также подтвердили готовность рассмотреть возможность присоединения к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) новых участников, которые "будут разделять общее видение и цели создания ТТП"

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ХАНОЙ, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Работа над вступлением в силу соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) будет продолжена, несмотря на отказ в начале года от участия в этом многостороннем торговом пакте Соединенных Штатов. Такое решение приняли министры торговли стран - участниц организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на проходящей в Ханое конференции.

Входящие в АТЭС одиннадцать участников соглашения о ТТП заявили о намерении сформировать рабочую группу по запуску в действие этой договоренности о создании зоны свободной торговли. Министры также подтвердили готовность рассмотреть возможность присоединения к ТТП новых участников, которые "будут разделять общее видение и цели создания ТТП".

В принятом по итогам встречи совместном заявлении выражается уверенность, что реализация соглашения о ТТП принесет общую пользу, а также станет движущей силой развития торгово-экономического сотрудничества в регионе. "Это соглашение о свободной торговле нового поколения призвано способствовать экономической интеграции и процветанию в регионе", - говорится в документе.

Соглашение о формировании ТТП после семи лет упорных переговоров было заключено в феврале прошлого года. Участниками этой зоны свободного движения товаров, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония.

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Выход США из Транстихоокеанского партнерства
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