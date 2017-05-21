Вице-премьер Турции: ОЧЭС нуждается в реформировании для более эффективной работы

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СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Пути реформирования Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) с целью повышения ее эффективности будут обсуждаться на предстоящей встрече организации. Об этом заявил в воскресенье на специальном Совета министров иностранных дел (СМИД) вице-премьер Турции Тугрул Тюркеш.
"Даже такие организации, как ЕС, чувствуют необходимость обновления, мы тоже не можем быть в стороне от этой тенденции, нам нужно реформировать организацию, чтобы сделать ее более эффективной", - сказал он.
"Наша организация была создана в очень сложное время, когда многие не верили, что нам удастся создать форму сотрудничества для разных стран Черноморского региона, - добавил Тюркеш. - Но мы стали не просто крупнейшей международной организацией, а примером того, как через общие интересы можно решать общие проблемы стран".
Среди основных тем, которые будут обсуждать лидеры ОЧЭС, он назвал торговое и экономическое развитие, энергетику, образование, сельское хозяйство и развитие малого бизнеса.
ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя при ОЧЭС. В ее рамках действуют органы, связанные с ОЧЭС - Черноморский банк торговли и развития, Международный центр Черноморских исследований, Парламентская ассамблея ЧЭС. Функционируют порядка 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.