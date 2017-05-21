Белорусский завод заключил контракт с "Вертолетами России" на ремонт Ми-8 и Ми-17

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МИНСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. ОАО "558-й авиаремонтный завод" (Барановичи, Белоруссия) заключил контракт с холдингом "Вертолеты России" на ремонт российских вертолетов Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник отдела внешнеэкономических связей белорусского предприятия Евгений Прищепов.
"Это договор о конструкторско-технологическом сопровождении ремонта вертолетов типа Ми-8 и Ми-17 гражданского назначения", - отметил представитель завода.
По его словам, этот контракт "рассчитан на длительный период". "Ремонт вертолетов у нас осуществляется постоянно, и этот контракт является продолжением нашего сотрудничества", - сказал он.
"Этот контракт предусматривает обеспечение ремонта авиационной техники со стороны предприятий-изготовителей", - добавил начальник отдела белорусского предприятия.
558-АРЗ в Барановичах занимается ремонтом и модернизацией самолетов Су-22, Су-25, Су-27, Су-30, МиГ-29, Ан-2, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-24 (Ми-35).