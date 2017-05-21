Замглавы МИД РФ: Россия выступает против политизации ОЧЭС в ущерб экономическим интересам

СТАМБУЛ, 21 мая. /ТАСС/. Россия выступает против политизации Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в ущерб экономическим интересам стран-участниц. Об этом заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя, представляющий российскую делегацию на министерской встрече организации.

"Мы выступаем за то, чтобы ОЧЭС было неполитизированной организацией, нацеленной на многосторонние сотрудничество, свободной от всех дискуссий, которые разделяют страны, наоборот, чтобы она их экономически сближала", - подчеркнул дипломат.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Евгений Станиславов, входящий в состав российской делегации на министерской встрече организации, сказал ТАСС, что странам ОЧЭС недостает экономического единства, что приводит к снижению темпов торговли.

"Динамика торговли, к сожалению, не очень утешительная, - сказал он. - В процентном отношении к ВВП объем внутричерноморской торговли постоянно снижается. Это, конечно, говорит о том, что экономической взаимосвязанности, единства в регионе недостает".

"Мне кажется самой большой задачей ОЧЭС является работа над тем, чтобы объем торговли между странами региона возрастал более высокими темпами, чем растет ВВП этих стран, - считает дипломат. - Это будет показателем того, что регион становится более интегрированным".

Согласование декларации

Василий Небензя также сообщил, что участники встречи представителей МИД стран ОЧЭС пока не завершили согласование декларации, которая будет принята лидерами организации.

"Мы пока еще не завершили согласование декларации", - отметил он, пояснив, что дискуссии рабочей группы по этому вопросу продолжатся в воскресенье во второй половине дня. "У стран есть свои интересы, свои озабоченности, - добавил Небензя. - А декларация - это продукт консенсуса, она должна быть одобрена всеми странами". По словам замглавы МИД, Россия добивается того, чтобы в декларации была "четко поставлена цель организации на будущее".

При этом заместитель иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев в беседе с журналистами выразил мнение, что согласовать текст декларации не удается из-за позиции армянской стороны. "Армения не дает достичь консенсуса по принятию декларации", - заявил он.

Со своей стороны директор экономического департамента МИД РФ Евгений Станиславов в беседе с ТАСС отметил, что "идет нормальный для международных организаций процесс согласования". "Дискуссия еще не завершена. Главное - ориентироваться на конкретные итога саммита", - призвал дипломат.

Инвестиции АБИИ

Небензя также сказал, что Россия заинтересована в участии внешних инвесторов, в том числе Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) в проекте строительства магистрали вокруг Черного моря.

"Конечно, кольцевая магистраль вокруг Черного моря - самое знаковое, интересное начинание (организации), - указал он. - Мы были бы заинтересованы в том, чтобы внешние инвесторы, в том числе АБИИ тоже взглянул бы на этот проект, потому что черноморская автомагистраль проходит именно в том месте, территорию которого захватывает проект "Один пояс - один путь", а АБИИ занимается финансированием таких проектов".

В воскресенье а Стамбуле проходит специальное заседание совета министров иностранных дел ОЧЭС. На заседании обсуждается подготовка к саммиту организации, которое состоится в Стамбуле 22 мая. Ожидается, что по его итогам будет принята декларация.

ОЧЭС - региональная экономическая структура, которая объединяет 12 стран: Азербайджан, Албанию, Армению, Болгарию, Грецию, Грузию, Молдавию, Россию, Румынию, Сербию, Турцию и Украину. Ряд стран и международных структур имеют статус наблюдателя при ОЧЭС. В ее рамках действуют органы, связанные с ОЧЭС - Черноморский банк торговли и развития, Международный центр Черноморских исследований, Парламентская ассамблея ЧЭС. Функционируют порядка 20 рабочих групп по основным направлениям сотрудничества, в том числе по транспорту, энергетике, науке и технологиям, экологии, связи, сельскому хозяйству, образованию, чрезвычайным ситуациям, борьбе с оргпреступностью.