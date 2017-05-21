РФ в этом году может подписать соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения

ХАНОЙ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что новое соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения будет подписано до конца года.

В настоящее время между странами действует соглашение от 1989 года. "Мы прорабатываем новое соглашение, и, думаю, есть шанс заключить его в ближайшее время. Думаю, это возможно в этом году, если будем работать в том же темпе", - сказал журналистам Орешкин по итогам встречи министров торговли стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Ханое.

В рамках встречи глава МЭР РФ провел двустороннюю встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

"У нас с Японией очень активно развиваются отношения, есть план из восьми направлений, мы активно его обсуждали на встрече с министром Сэко. Обсуждали разные проекты, которые реализуются, в том числе строительство Хабаровского аэропорта", - рассказал Орешкин.

Кроме того, по словам министра, на встрече с Сэко обсуждались и различные двусторонние соглашения, в том числе соглашение о торговле услугами и инвестициями. "Соглашение по торговле и инвестициям, скорее всего, в этом году уже не удастся сделать, но какие-то важные вехи здесь тоже хотелось бы пройти", - добавил глава МЭР.