РФ в этом году может подписать соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения

Крикунов: хороший психологический настрой позволит сборной России выиграть бронзу ЧМСпорт 21 мая, 14:39
Бертомеу: клубы Единой лиги ВТБ не работают над увеличением посещаемостиСпорт 21 мая, 14:38
Гимнастка Арина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с мячомСпорт 21 мая, 14:29
Сенатор Александр Волков. БиографияБиографии и справки 21 мая, 14:10
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора ВолковаОбщество 21 мая, 14:08
Бертомеу: победитель турнира FIBA никогда не получит путевку в ЕвролигуСпорт 21 мая, 14:04
Гимнастка Дина Аверина стала чемпионкой Европы в упражнениях с обручемСпорт 21 мая, 13:55
Единороссы призвали Transparency International уволить замгендира российского отделенияПолитика 21 мая, 13:53
Маркова: победа на ЧЕ станет для юниорской сборной РФ важным шагом на пути к ОИ в ТокиоСпорт 21 мая, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАНОЙ, 21 мая. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин выразил надежду, что новое соглашение с Японией об избежании двойного налогообложения будет подписано до конца года.
В настоящее время между странами действует соглашение от 1989 года. "Мы прорабатываем новое соглашение, и, думаю, есть шанс заключить его в ближайшее время. Думаю, это возможно в этом году, если будем работать в том же темпе", - сказал журналистам Орешкин по итогам встречи министров торговли стран организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Ханое.
В рамках встречи глава МЭР РФ провел двустороннюю встречу с министром экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.
"У нас с Японией очень активно развиваются отношения, есть план из восьми направлений, мы активно его обсуждали на встрече с министром Сэко. Обсуждали разные проекты, которые реализуются, в том числе строительство Хабаровского аэропорта", - рассказал Орешкин.
Кроме того, по словам министра, на встрече с Сэко обсуждались и различные двусторонние соглашения, в том числе соглашение о торговле услугами и инвестициями. "Соглашение по торговле и инвестициям, скорее всего, в этом году уже не удастся сделать, но какие-то важные вехи здесь тоже хотелось бы пройти", - добавил глава МЭР.