Volkswagen отзывает в Китае 577 тыс. автомобилей из-за проблем с осветительными приборами

ШАНХАЙ, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Совместное предприятие FAW-Volkswagen отзывает в Китае 577 590 автомобилей из-за неисправности в работе внешних осветительных приборов. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Данная мера коснется 410 тыс. автомобилей модели Golf A6, произведенных в период с сентября 2009 по май 2014 года, а также порядка 160 тыс. машин модели Sagitar, собранных на совместном предприятии с июля 2010 по март 2012 года. Отзыв указанных моделей начался с 17 мая. В заявлении контролирующего ведомства отмечается, что некорректная работа осветительных приборов может проявляться при неблагоприятных внешних условиях, перепадах температур и вибрации кузова. Производитель обязуется устранить все технические проблемы.

FAW-Volkswagen является совместным предприятием, созданным в 1991 году китайским автопроизводителем FAW и немецким Volkswagen Group.