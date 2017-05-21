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Volkswagen отзывает в Китае 577 тыс. автомобилей из-за проблем с осветительными приборами

Экономика и бизнес
21 мая, 15:01 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В заявлении контролирующего ведомства отмечается, что некорректная работа осветительных приборов может проявляться при неблагоприятных внешних условиях, перепадах температур и вибрации кузова

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ШАНХАЙ, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Совместное предприятие FAW-Volkswagen отзывает в Китае 577 590 автомобилей из-за неисправности в работе внешних осветительных приборов. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по контролю за качеством, проверке и карантину КНР.

Данная мера коснется 410 тыс. автомобилей модели Golf A6, произведенных в период с сентября 2009 по май 2014 года, а также порядка 160 тыс. машин модели Sagitar, собранных на совместном предприятии с июля 2010 по март 2012 года. Отзыв указанных моделей начался с 17 мая. В заявлении контролирующего ведомства отмечается, что некорректная работа осветительных приборов может проявляться при неблагоприятных внешних условиях, перепадах температур и вибрации кузова. Производитель обязуется устранить все технические проблемы.

FAW-Volkswagen является совместным предприятием, созданным в 1991 году китайским автопроизводителем FAW и немецким Volkswagen Group.

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