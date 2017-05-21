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Первый энергоблок Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети

Экономика и бизнес
21 мая, 17:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, мая. /ТАСС

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся только три энергоблоков из шести

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КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Украинские энергетики выясняют причины автоматического отключения первого энергоблока Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"21 мая 2017 в 15:09 энергоблок номер 1 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети. Причины срабатывания автоматики выясняются", - говорится в сообщении.

В данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся только три энергоблоков из шести. Текущая суммарная мощность составляет 2670 МВт.

Как уточнили на станции, замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и санитарно- защитной зоне в радиусе 2,5 км соответствует естественному.

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе электростанция такого рода. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000 суммарной электрической мощностью 6 ГВт.

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