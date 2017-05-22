Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильный

КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Международное агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный" и подтвердило рейтинги края на уровне "ВВ+". Об этом сообщило Министерство финансов региона.

"В отчете агентства отмечается улучшение бюджетных показателей региона на фоне укрепления общего состояния экономики. По мнению Fitch, это связано с высоким ростом налоговых поступлений (на 14%) и сдерживанием текущих расходов в 2016 году. На 2017-2019 годы агентство дает положительный прогноз за счет дальнейшего расширения сильной налоговой базы региона и контроля за расходной частью", - ссылается Минфин на данные агентства.

Также сообщается, что по итогам 2016 года дефицит бюджета снизился до 7% от всех доходов (13,1 млрд рублей), что является самым низким показателем с 2012 года.

"Повышение прогноза по рейтингам края свидетельствует о верно выбранных правительством края приоритетах в бюджетной и налоговой политике, а также эффективности принимаемых мер по адаптации бюджетной системы края к существующей экономической реальности", - заявил министр финансов края Владимир Бахарь, слова которого приводятся в сообщении регионального Минфина.

Ранее два известных международных агентства Moody’s и Standard & Poor’s также повысили прогноз по кредитным рейтингам Красноярского края с "негативного" на "стабильный".