Fitch повысило рейтинг Красноярского края с негативного на стабильный

Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяцЭкономика и бизнес 22 мая, 5:49
Группа Metallica завоевала премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" годаКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мираСпорт 22 мая, 5:28
Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой ЛеонардаСпорт 22 мая, 4:45
Астронавты на МКС 23 мая выйдут в открытый космос для ремонта оборудованияКосмос 22 мая, 3:44
Лундквист остановил канадцев: шведские хоккеисты стали чемпионами мираСпорт 22 мая, 3:36
"Известия": число выявленных ЦБ РФ нелегальных кредиторов в I квартале выросло на 44%Экономика и бизнес 22 мая, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 22 мая. /ТАСС/. Международное агентство Fitch пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Красноярского края в иностранной и национальной валюте с "негативного" на "стабильный" и подтвердило рейтинги края на уровне "ВВ+". Об этом сообщило Министерство финансов региона.
"В отчете агентства отмечается улучшение бюджетных показателей региона на фоне укрепления общего состояния экономики. По мнению Fitch, это связано с высоким ростом налоговых поступлений (на 14%) и сдерживанием текущих расходов в 2016 году. На 2017-2019 годы агентство дает положительный прогноз за счет дальнейшего расширения сильной налоговой базы региона и контроля за расходной частью", - ссылается Минфин на данные агентства.
Также сообщается, что по итогам 2016 года дефицит бюджета снизился до 7% от всех доходов (13,1 млрд рублей), что является самым низким показателем с 2012 года.
"Повышение прогноза по рейтингам края свидетельствует о верно выбранных правительством края приоритетах в бюджетной и налоговой политике, а также эффективности принимаемых мер по адаптации бюджетной системы края к существующей экономической реальности", - заявил министр финансов края Владимир Бахарь, слова которого приводятся в сообщении регионального Минфина.
Ранее два известных международных агентства Moody’s и Standard & Poor’s также повысили прогноз по кредитным рейтингам Красноярского края с "негативного" на "стабильный".