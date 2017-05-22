Forbes: исполнительного директора Ford отправят в отставку

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор американского автопроизводителя Ford Марк Филдс, занимающий эту должность с 2014 года, будет отправлен в отставку. Как сообщает журнал Forbes, компания объявит об этом решении уже понедельник.

По сведениям издания, место Филдса займет Джеймс Хэкетт, который сейчас возглавляет Ford Smart Mobility - дочернюю компанию автогиганта, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.

Причиной перестановок является утрата доверия совета директоров на фоне снижения доли компании на рынке на 40% при руководстве Филдса.