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Forbes: исполнительного директора Ford отправят в отставку

Экономика и бизнес
22 мая, 8:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

По сведениям издания, место Марка Филдса займет Джеймс Хэкетт, возглавляющий Ford Smart Mobility

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Исполнительный директор американского автопроизводителя Ford Марк Филдс, занимающий эту должность с 2014 года, будет отправлен в отставку. Как сообщает журнал Forbes, компания объявит об этом решении уже понедельник.

По сведениям издания, место Филдса займет Джеймс Хэкетт, который сейчас возглавляет Ford Smart Mobility - дочернюю компанию автогиганта, занимающуюся инновационными разработками, в том числе в сфере создания автономных транспортных средств.

Причиной перестановок является утрата доверия совета директоров на фоне снижения доли компании на рынке на 40% при руководстве Филдса.

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