Восстановлена работа первого энергоблока Запорожской АЭС

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КИЕВ, 22 мая. /ТАСС/. Первый энергоблок Запорожской АЭС сегодня вновь подключен к сети. Об этом сообщается на сайте станции.
"22 мая 2017 года в 03:00 энергоблок номер 1 Запорожской АЭС подключен к сети. Идет набор мощности", - говорится в сообщении.
На данный момент на АЭС в работе находятся четыре энергоблока из шести. Текущая суммарная мощность составляет 3245 МВт. Радиационный фон в районе Запорожской АЭС и санитарно-защитной зоне (в радиусе 2,5 км от АЭС) равен 8 - 12 микрорентген в час и соответствует естественному.
Первый энергоблок был автоматически отключен от сети в воскресенье, 21 мая. Причины срабатывания автоматики украинские специалисты пока не пояснили.