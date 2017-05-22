Курс доллара на Московской бирже снизился до 56,6 руб.

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 30 копейки и достиг отметки в 56,6 руб. Курс евро снизился на 52 коп., составив 63,3 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,08% и составил 1963,89 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1086,14 пункта.