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РФ выделит $1 млн на реализацию совместных проектов со странами ОЧЭС

Экономика и бизнес
22 мая, 11:47 UTC+3 СТАМБУЛ СТАМБУЛ 22, мая. /ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал превратить Черноморский регион в зону стабильности и процветания

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СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Россия выделит $1 млн на реализацию совместных проектов со странами Черноморского экономического союза, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на саммите Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

"Мы, как и другие страны, представленные за этим "круглым столом", реализуем целый ряд масштабных проектов с партнерами по Черноморскому экономическому сотрудничестве в двустороннем формате. Речь идет об авиастроении, машиностроении, химической промышленности, металлургии. Но многосторонних проектов, их, к сожалению, немного. Их пока недостаточно", - подчеркнул Медведев.

"По инициативе нашей страны был создан механизм проектного сотрудничества. Для подготовки этих проектов мы уже выделили определенные средства. Они пока начальные. Где-то в районе $1 млн. Но тем не менее нужно пытаться и на этой основе охватить такие важнейшие сферы, как энергоэффективность, зеленые технологии, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка экспорта", - сказал премьер-министр РФ.

Медведев также заявил, что страны ОЧЭС должны извлечь реальную пользу для своих экономик из такого морского соседства. "Черное море - действительно, наше общее богатство, наше достояние. Все мы хотим превратить регион в зону стабильности и процветания, извлечь из нашего морского соседства реальную пользу для наших экономик. Я уверен, что это нам по силам", - заявил Медведев.

"Сегодня мы принимаем юбилейную итоговую декларацию. Это сбалансированный, содержательный документ, который отражает, как текущие приоритеты, так и перспективные цели. Российская Федерация этот документ поддерживает", - сказал Медведев. 

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