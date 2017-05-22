Бюджет программы российско-китайского самолета составит около $13 млрд

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ШАНХАЙ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Общий бюджет программы создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) составит порядка 13 млрд долларов. Об этом сообщил журналистам президент АО "Гражданские самолеты Сухого" Владислав Масалов после церемонии открытия офиса оператора проекта, состоявшейся в штаб-квартире "Китайской корпорации коммерческой авиации" (COMAC) в Шанхае.
"У нас определен общий бюджет программы, около 13 млрд долларов. Финансирование предполагается вести через национальные компании, поэтому результаты интеллектуальной деятельности, которые есть у СOMAC или у ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) в рамках реализованных проектов SSJ и МС-21, также будут использоваться и для программы ШФДМС", - сказал он.
Масалов также рассказал о том, как будут поделены обязанности сторон в новом российско-китайском СП по проекту создания данного самолета.
"У нас есть предварительно согласованная разделительная ведомость, которая определяет ответственность в проектировании компонентов самолета. За российской стороной закреплено крыло, центроплан, пилонные навески двигателя, основная стойка шасси. За COMAC - отсеки всего фюзеляжа, обтекатель, крыло, центроплан, передняя стойка шасси. Изначально была договоренность о том, что российская сторона будет интергратором проекта", - заметил он, добавив, что привлекать в программу создания самолета западных авиастроителей пока не предполагалось.
В создании совместного дальнемагистрального самолета Китай и Россия будут опираться на национальные компании. Об этом сообщил журналистам президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь в Шанхае.
"Проект очень большой, амбициозный и на многие годы", - сказал он, подчеркнув, что работа будет вестись как в России, так и в Китае, но штаб-квартира СП будет в Шанхае.
"Окончательное разделение работ еще финализируется. Есть договоренность, что мы будем заниматься проектированием и производством консоли крыла, центроплана и всех агрегатов из композитных материалов. Китайцы, соответственно, будут заниматься проектированием и разработкой фюзеляжа", - отметил он. "При этом мы договорились с китайскими коллегами, что будем делать ставку на национальные компании, которые имеют компетенции и могут разрабатывать конкурентоспособный продукт в этой сфере", - сообщил Слюсарь, уточнив, что международная кооперация по данному проекту будет складываться позднее.
Что касается сроков реализации проекта, то, по словам Слюсаря, здесь изменений пока нет. "В графике мы остаемся в тех же самых сроках. Пока в этом смысле никакой коррекции не произошло. Мы ориентируемся на наши технические и технологические возможности, а также потребности рынка в появлении такого продукта. Сроки, которые ранее были озвучены: 2025 год - первый вылет и 2027 год - начало поставок в авиакомпании и начало эксплуатации", - уточнил он.
Отвечая на вопрос о перспективах данного самолета на мировом рынке, глава ОАК отметил, что "сборка должна быть близка к наиболее емким рынкам". "В этом смысле из общего объема почти всех самолетов, которые в ближайшие годы будут востребованы в этом сегменте порядка 15% приходятся на рынок Китая и 28% на весь рынок АТР", - сказал он.
Открытое в Шанхае "Объединенной авиастроительной корпорацией" и COMAC СП под названием "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC) будет выполнять функцию оператора программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который совместно создают Россия и Китай. Председателем совета директоров CRAIC станет Владислав Масалов, а генеральным директором CRAIC - Го Бочжи, директор программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. В базовой комплектации авиалайнер будет рассчитан на 280 мест с дальностью полета 12 тыс. км. Собирать самолет будут в Шанхае.