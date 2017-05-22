ГП РФ не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора в ситуации с Белоруссией

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура не выявила конфликта интересов у руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта в связи с введением службой ограничительных мер в отношении иностранной сельскохозяйственной продукции, включая товары белорусских мясных производителей. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора со ссылкой на ответ Генпрокуратуры российскому подразделению Transparency International.
Организация просила Генпрокуратуру проверить данные о том, что Данкверт может владеть долями в нескольких сельскохозяйственных предприятиях и потому может быть заинтересованным лицом при введении Россельхознадзором запретов и ограничений в отношении иностранной сельхозпродукции.
"В результате рассмотрения обращения Transparency International Генеральная прокуратура РФ не установила нарушений запрета на участие Данверта в деятельности хозяйствующих субъектов, поскольку доли в уставных капиталах обществ переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Генпрокуратура также считает, что решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозтоваропроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации, отмечает в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в феврале заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий в связи с неоднократно выявляемыми нарушениями. При этом Лукашенко не исключал, что Данкверт был лично заинтересован в введении ограничений в отношении белорусских товаров.
Позже глава Россельхознадзора получил от Генпрокуратуры вопросы белорусских коллег в связи с проверкой МВД республики. При этом Данкверт попросил Минсельхоз России вести переговоры с Минском по урегулированию этой ситуации вместо Россельхознадзора.