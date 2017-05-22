Канцлер Австрии выступит 2 июня вместе с Путиным и Моди на дискуссии на ПМЭФ-2017

ВЕНА, 22 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн 2 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и выступит на подиумной дискуссии вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС официальный представитель австрийского канцлера Николай Мозер.

"Федеральный канцлер 2 июня примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В программе значится подиумная дискуссия вместе с президентом Путиным и индийским премьером Моди, а также отдельная двусторонняя встреча с президентом Путиным", - рассказал Мозер.

Как добавил собеседник агентства, канцлера Керна в поездке будет сопровождать высокопоставленная делегация из австрийских бизнесменов и промышленников. Ранее стало известно, что вместе с канцлером на форум поедет глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зееле.

12 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ПМЭФ в этом году примут участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и канцлер Австрии Кристиан Керн. ПМЭФ-2017 пройдет в северной столице 1-3 июня.

Кристиан Керн возглавляет правительство Австрии с мая прошлого года. Канцлер является председателем Социал- демократической партии Австрии (СПА), которая вместе с консервативной Австрийской народной партией (АНП) входит в коалиционное правительство республики. Таким образом, Керн примет участие в форуме, несмотря на разразившийся кризис в отношениях партнеров по коалиции и намеченные на 15 октября досрочные парламентские выборы.