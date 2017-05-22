Новак: переговоры с Болгарией по проекту "Турецкий поток" пока не начинались

СТАМБУЛ, 22 мая. /ТАСС/. Переговоры с Болгарией по проекту "Турецкий поток" пока не начинались, речь идет о выборе маршрута по территории Турции. Об этом заявил министр энергетики Александр Новак журналистам.

"Пока переговоры не формализованы, речь идет о маршруте со стороны Турции, не с морского участка Болгарии, а со стороны Турции", - сказал министр.

Новак также сообщил, что в ближайшее время будет получено разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока".

"Строительство газопровода идет полным ходом, турецкая сторона дала все необходимые разрешения для строительства первой линии, и уже идет прокладка первой нитки. Что касается второй нитки, здесь в ближайшее время должны быть получены окончательные разрешения, прорабатывается вопрос выхода второй нитки по сухопутной части на точку выхода в европейских странах", - сказал Новак.

Он добавил, что переговоры по этой "точке выхода" Россия ведет с разными странами, рассматриваются разные варианты, "это Греция, Болгария, но в первую очередь, конечно, эта ветка будет проходить по территории Турции".

История вопроса

"Газпром" 7 мая начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" у российского побережья Черного моря. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода. Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

"Газпром" и Allseas заключили контракт на укладку морской части трубопровода в феврале этого года. По дну Черного моря предполагается проложить 900 км труб.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Длина морской части трубы должна составить около 910 км, сухопутной части по турецкой территории - 180 км.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток". Морской участок газопровода реализует компания South Stream Transport B.V. (100% дочернее общество "Газпрома). В декабре 2016 года "Газпром" подписал контракт с Allseas Group на строительство первой нитки морского участка "Турецкого потока". В феврале этого года South Stream Transport B.V. заключила контракт с Allseas Group на строительство второй нитки морского участка газопровода.

Первая нитка будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд.

Как сообщалось, инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.