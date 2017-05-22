Два вице-президента "Алросы" ушли в отставку

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Вице-президенты Елена Гангало и Александр Паршков покинули "Алросу", подтвердил ТАСС официальный представитель компании.
«Президент компании "Алроса" Сергей Иванов выражает благодарность Елене Гангало и Александру Паршкову за результаты их работы в качестве вице-президентов "Алросы". Каждый из них внес существенный вклад в совершенствование процессов и повышение эффективности по каждому из направлений деятельности, за которые они отвечали. Вместе с тем перед компанией возникают новые задачи, решение которых требует новых навыков, знаний и опыта», - сообщил официальный представитель «Алросы».
Паршков курировал в компании закупочную деятельность. После его ухода закупки будет курировать Владимир Козлов, назначенный вице-президентом 19 мая.
Гангало в компании курировала вопросы экономики. Ее подразделением президент "Алросы" будет руководить напрямую, сообщили в "Алросе".
"Алроса" - крупнейший производитель алмазов в мире. В 2016 году объем добычи "Алросы" составил 37,2 млн карат, продажи - 40,1 млн карат. Продажи необработанных алмазов в денежном выражении в прошлом году составили 4,375 млрд долларов.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25% и улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении в настоящее время находится почти 34% акций.