В Арктике стартует программа для предпринимателей "Бизнес-класс" от Google и Сбербанка

МУРМАНСК, 22 мая. /ТАСС/. Программа Сбербанка и компании Google по развитию малого предпринимательства "Бизнес-класс" пройдет в Мурманске области, вошедшей в число 18 пилотных регионов ее реализации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Во вторник стартует уникальная бесплатная программа развития малого предпринимательства "Бизнес-класс" от компании Google и Сбербанка при поддержке правительства Мурманской области. Целью программы является поддержка предпринимательской активности за счет развития компетенций собственников малого бизнеса, она включает онлайн-программы, вебинары и консультации, а также работу с наставниками", - говорится в сообщении.

В преддверии Дня предпринимателя, который в России отмечают 28 мая, в Мурманской области традиционно проводят тренинги, мастер-классы, семинары, которые привлекли внимание более 300 начинающих и действующих предпринимателей.

В ближайшую неделю помимо программы "Бизнес-класс" пройдет III международная конференция "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий", где будет работать интерактивная площадка женщин-предпринимателей в сфере прикладного искусства. Они поделятся своими бизнес-историями, а также проведут мастер-классы.

Кроме того, состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция, которую проведет компания "МРСК Северо-Запалда". Она посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, - упрощению процедур при подключении к сетям.

Программу мероприятий завершит заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого будет доложено об итогах оказания государственной поддержки предпринимателям региона в 2016 году, обозначены перспективы на будущее.