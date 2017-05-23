АСИ подпишет соглашения о создании этнодвора в "Этномире" с Дагестаном и Чечней

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подпишет соглашения о сотрудничестве по созданию этнодвора "Северный Кавказ" на территории парка "Этномир" в Калужской области с Чечней и Дагестаном. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"В рамках совещания (представителей АСИ с представителями субъектов СКФО, в рамках которого обсудят итоги реализации приоритетных проектов и инициатив АСИ за 2016 год - прим. ТАСС) Агентство стратегических инициатив подпишет соглашения о сотрудничестве по реализации проекта этнодвора "Северный Кавказ" в "Этномире" с правительствами Дагестана и Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Ранее "Этномир" передал регионам Северного Кавказа по договору дарения земельный участок общей площадью более 10 тыс. квадратных метров. На этой площади планируется разместить музейно-выставочные и торгово-ремесленные пространства, жилища народов региона, конференц-залы, оздоровительные центры, кафе, рестораны, гостиничные апартаменты и другие объекты, помогающие раскрыть культурный, исторический, географический и туристический потенциал СКФО.

"В реализацию проекта уже включились 3 субъекта СКФО: Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Северная Осетия - Алания. Соответствующие соглашения были подписаны в феврале 2017 года. Пример пилотных регионов стал стимулом и для остальных регионов присоединиться к проекту", - цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву.

Сообщается, что совещание представителей регионов СКФО и АСИ пройдет на площадке агентства при участии генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, советника генерального директора АСИ Анвара Гаджиева, заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Фадеева, руководителей проектных офисов - курирующих заместителей председателей правительств всех субъектов СКФО, представителей АСИ в СКФО.

"Мы планируем сделать подобный формат встреч постоянно действующим. Регулярно, раз в три месяца, проводить совещания с курирующими зампредами правительств субъектов, сверять часы в части реализации инициатив, а также обсуждать возможные формы внедрения новых проектов", - приводятся в сообщении слова советника генерального директора АСИ Анвара Гаджиева.