Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АСИ подпишет соглашения о создании этнодвора в "Этномире" с Дагестаном и Чечней

Экономика и бизнес
23 мая, 0:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Ранее "Этномир" передал регионам Северного Кавказа земельный участок, где планируется разместить музейно-выставочные и торгово-ремесленные пространства, жилища народов региона и другие объекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) подпишет соглашения о сотрудничестве по созданию этнодвора "Северный Кавказ" на территории парка "Этномир" в Калужской области с Чечней и Дагестаном. Об этом сообщила пресс-служба АСИ.

"В рамках совещания (представителей АСИ с представителями субъектов СКФО, в рамках которого обсудят итоги реализации приоритетных проектов и инициатив АСИ за 2016 год - прим. ТАСС) Агентство стратегических инициатив подпишет соглашения о сотрудничестве по реализации проекта этнодвора "Северный Кавказ" в "Этномире" с правительствами Дагестана и Чеченской Республики", - говорится в сообщении.

Ранее "Этномир" передал регионам Северного Кавказа по договору дарения земельный участок общей площадью более 10 тыс. квадратных метров. На этой площади планируется разместить музейно-выставочные и торгово-ремесленные пространства, жилища народов региона, конференц-залы, оздоровительные центры, кафе, рестораны, гостиничные апартаменты и другие объекты, помогающие раскрыть культурный, исторический, географический и туристический потенциал СКФО.

"В реализацию проекта уже включились 3 субъекта СКФО: Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Северная Осетия - Алания. Соответствующие соглашения были подписаны в феврале 2017 года. Пример пилотных регионов стал стимулом и для остальных регионов присоединиться к проекту", - цитирует пресс-служба главу АСИ Светлану Чупшеву.

Сообщается, что совещание представителей регионов СКФО и АСИ пройдет на площадке агентства при участии генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, советника генерального директора АСИ Анвара Гаджиева, заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Фадеева, руководителей проектных офисов - курирующих заместителей председателей правительств всех субъектов СКФО, представителей АСИ в СКФО.

"Мы планируем сделать подобный формат встреч постоянно действующим. Регулярно, раз в три месяца, проводить совещания с курирующими зампредами правительств субъектов, сверять часы в части реализации инициатив, а также обсуждать возможные формы внедрения новых проектов", - приводятся в сообщении слова советника генерального директора АСИ Анвара Гаджиева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Северный Кавказ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В России заработал сервис бесконтактной оплаты Android Pay
2
Фракция "Блока Петра Порошенко" выступила против введения виз с РФ
3
Житель Сочи выиграл в лотерею рекордные 364 млн рублей
4
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
5
В Москве ожидается "розовое" лето
6
DM: около стадиона Манчестера прогремели два взрыва
7
Неизвестный открыл стрельбу из оружия в Химках
Темы дня
Загрузка...
Реклама