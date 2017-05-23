Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина Наталья подала иск о взыскании с него 849,2 млрд рублей. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении издания.
По данным Forbes, Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций эти компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.
Ранее сообщалось, что Наталья Потанина подала иск о взыскании с бывшего супруга более 215 млрд рублей в качестве компенсации за акции "КМ Инвест". Экс-супруга Потанина считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции "КМ Инвест" третьему лицу после прекращения семейных отношений.
Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Его состояние издание оценило в $12,1 млрд.