Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Бывшая жена президента "Норильского никеля" Владимира Потанина Наталья подала иск о взыскании с него 849,2 млрд рублей. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на документ, который имеется в распоряжении издания.

По данным Forbes, Потанина требует признать общим имуществом супругов и разделить акции иностранных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций эти компаний, права к трастовым управляющим/доверительным собственникам акций ОАО "ГМК "Норильский никель" и ОАО "Полюс Золото", а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю.

Ранее сообщалось, что Наталья Потанина подала иск о взыскании с бывшего супруга более 215 млрд рублей в качестве компенсации за акции "КМ Инвест". Экс-супруга Потанина считает, что он незаконно распорядился совместным имуществом, передав акции "КМ Инвест" третьему лицу после прекращения семейных отношений.

Владимир Потанин занимает четвертое место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2016". Его состояние издание оценило в $12,1 млрд.