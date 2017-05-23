Размер субсидии на жилье семьям военнослужащих в Амурской области превысил 8 млн руб.

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ХАБАРОВСК, 23 мая. /ТАСС/. Средний размер выплат по субсидии на жилье многодетным семьям военнослужащих в Амурской области впервые превысил 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"В Амурской области вторым отделом ФГКУ "Востокрегионжилье" Минобороны России выплачена субсидия на приобретение жилья на рекордную сумму в более чем 11 миллионов рублей для многодетной семьи военнослужащего. Всего же средний размер выплат для многодетных семей военнослужащего впервые превысил 8 миллионов рублей", - сказал представитель округа.
Он уточнил, что военнослужащим, имеющим трех и более детей, сертификаты на покупку жилья выдаются во внеочередном порядке. Всего с 2014 года многодетным семьям военных в Амурской области было выплачено более 300 миллионов рублей. Предоставление жилищной субсидии позволяет военнослужащим, имеющим трех и более детей, во внеочередном порядке в кратчайшие сроки реализовать свое право на постоянное жилье.