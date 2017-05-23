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Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,66 руб.

Экономика и бизнес
23 мая, 10:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Курс евро увеличился до 63,65 руб.

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и достиг отметки в 56,66 руб. Курс евро увеличился на 4 коп., составив 63,65 руб.

Индекс ММВБ на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1945,82 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1082,26 пункта. 

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