Курс доллара на Московской бирже вырос до 56,66 руб.

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 2 копейки и достиг отметки в 56,66 руб. Курс евро увеличился на 4 коп., составив 63,65 руб.
Индекс ММВБ на открытии торгов уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,2% и составил 1945,82 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,1%, до 1082,26 пункта.