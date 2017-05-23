СМИ: Alibaba создаст 1 млн автомобилей на новых источниках энергии

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ПЕКИН, 23 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Логистическое дочернее предприятие китайского интернет-гиганта Alibaba, компания Cainiao Network Technologies намерена инвестировать в развитие логистической сети 50 млрд юаней (около $7,26 млрд). Об этом сообщила газета "Чжунго жибао"
По ее данным, средства будут получены через MYBank - финансовое подразделение Alibaba - и пойдут на поддержку работающих с компанией логистических и курьерских компаний.
Кроме того, Cainiao Network Technologies в партнерстве с китайскими автопроизводителями SAIC Motor и Dongfeng Motor Group намерена произвести 1 млн автомобилей на новых источниках энергии и предоставить их курьерским компаниям. Как отмечает издание, транспортные средства будут оснащены специальным устройством, которое в режиме реального времени будет передавать всю информацию о нем и его грузе в аналитический центр.
Как утверждают представители компании, новая интернет-технология и компьютерные алгоритмы позволят оптимизировать маршруты автомобилей и почти на треть сократить среднюю проходимую ими дистанцию. Это в конечном итоге позволит Cainiao Network Technologies ежегодно экономить около 10 млрд юаней операционных расходов.
Alibaba Group - китайская компания, работающая в сфере интернет-коммерции. Группа обладает собственной электронной платежной системой Alipay, владеет крупными интернет- магазинами Taobao и AliExpress. В сентябре 2014 года компания вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, выручив в результате размещения $25 млрд, что стало одним из самых знаменательных случаев в истории. Капитализация Alibaba Group составляет около $316 млрд.