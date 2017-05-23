Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном

Владельцы смартфонов, планшетов и смарт-часов с операционной системой (ОС) Android с 23 мая могут оплачивать покупки с помощью своего мобильного устройства.

Эксперты предполагают, что новая услуга будет популярной. Во-первых, в России большинство людей пользуются аппаратами именно с ОС Android. Во-вторых, другие "телефонные" системы оплаты — Samsung Pay и Apple Pay — работают в России с осени 2016 года, и работают вполне успешно. Так, по данным пресс-службы Сбербанка, уже более 1 млн его клиентов "привязали" карты к Apple Pay и Samsung Pay и совершили с их помощью 13 млн платежей.

В пресс-службе "Бинбанка" сообщили, что средний чек покупок с использованием сервиса Apple Pay равен 863 рублям, Samsung Pay — 637 рублям. По прогнозам экспертов банка, средний чек Android Pay составит порядка 600 рублей.

? Как можно оплатить покупки или услуги телефоном? Для этого необходимо установить приложение Android Pay и "привязать" карту к устройству, то есть просканировать лицевую сторону банковской карты камерой и ввести CVC\CVV-код (трехзначная цифра на задней части "пластика"). Для покупки нужно разблокировать смартфон или "умные" часы и поднести их к терминалу оплаты. Необходимо, чтобы терминал продавца поддерживал бесконтактные платежи (PayPass). Если у вас Android , то в случае покупки стоимостью менее 1000 рублей разблокировать аппарат не обязательно, достаточно просто "разбудить" экран, говорится в официальном блоге Google.

В случае с Apple подтверждение по отпечатку пальца обязательно. Единственное исключение — часы Apple Watch.

Процесс оплаты с Samsung Pay абсолютно такой же, как у конкурентов, но владельцы этих смартфонов могут оплачивать покупки даже на старых терминалах, которые не поддерживают PayPass. Кроме того, пользователи Samsung Pay могут выбрать удобный для себя способ авторизации — по четырехзначному коду или по отпечатку пальца. ? Какие устройства поддерживают бесконтактные платежи? Для работы Android Pay требуется операционная система версии 4.4 и выше (если ваш телефон куплен после 2014 года, то, скорее всего, она у вас есть) и наличие NFC-датчика (Near Field Communication). Так называется технология передачи данных на малых расстояниях. Cписок некоторых устройств, поддерживающих Android Pay, есть на сайте Google Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, а также в часах от Apple. Samsung Pay могут воспользоваться обладатели смартфонов S6, S7, S8, А3, А5, A7 и часов Gear S3. Кстати, они же могут использовать и Android Pay: выбор системы остается за пользователем. ? С какими банками работают такие сервисы? Все три платежные системы поддерживают карты Сбербанка, "Альфа-банка", "Бинбанка", "Рокетбанка", банков "МТС", "Открытие", "Райффайзен", "Тинькофф", ВТБ24 и электронные кошельки "Яндекс. Деньги". Android Pay и Samsung Pay, кроме того, могут использовать клиенты банков "Ак Барс", "Точка" и "Промсвязьбанка". В свою очередь, только Apple Pay поддерживает карты "Газпромбанка". Единственная система, которая работает с "Россельхозбанком", — Android Pay. ? Можно ли Android Pay и другими подобными системами расплатиться в интернет-магазинах? Да. Если вы хотите приобрести что-то в интернете, нажимайте на значок вашей платежной системы — и вам не нужно будет вводить данные вашей карты и подтверждать покупку по SMS. Впрочем, такая возможность есть не во всех интернет-магазинах. ? Какие платежные системы можно "привязать" к телефону? Ко всем трем телефонным платформам в России можно "привязать" карты Visa и MasterCard. Кроме того, в Android Pay и Samsung Pay можно использовать бонусные карты магазинов. А вот владельцам телефонов и смарт-часов от Apple придется подождать — эта функция анонсирована на сайте, но пока не работает в России. ? Какие еще различия есть между тремя системами? Кроме уже названных, только одно: к Apple Pay можно "привязывать" не более восьми банковских карт, к Samsung — десяти. Android Pay не ограничивает количество карт. ? Это вообще безопасно? У меня могут украсть деньги? Если вы доверяете обычным пластиковым картам, то оснований опасаться за "телефонный кошелек" нет. Эта система еще безопаснее. "Привязанной" карте присваивается некое цифровое значение (оно называется "токен"), которое и используется при проведении платежей. При этом терминал покупателя не получает данные о вашей карте. Другое дело, что телефон могут украсть. В этом случае нужно немедленно звонить в банк и блокировать карту.

Сергей Круглов