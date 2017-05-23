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Сектор малого бизнеса в Заполярье стабильно растет в течение 4 лет

Экономика и бизнес
23 мая, 11:58 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 23, мая. /ТАСС

В настоящее время в сфере малого бизнеса заняты 19% работающих северян

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МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Объемы производства и количество субъектов в сфере малого бизнеса в Мурманской области стабильно увеличивается последние 4 года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова на открытии в Мурманске региональной конференции "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике".

"Последние 4 года есть увеличение в малом бизнесе, сейчас в этой сфере заняты 19% работающих северян, количество субъектов предпринимательской деятельности составляет 25 тысяч", - сказала министр.

По словам главы ведомства, этому во многом способствуют меры поддержки со стороны властей. "В регионе действует много мер поддержки для субъектов малого бизнеса. Они востребованы, так как предпринимательство на Севере - особенно сложная сфера деятельности", - сказала министр.

Конференции "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике" проводится в Мурманске уже третий год в преддверии Дня предпринимателя, который в России отмечают 28 мая. Она является частью масштабной программы мероприятий, посвященных развитию малого бизнеса. Так, в Мурманской области с апреля проходят тренинги, мастер-классы. Кроме того, на этой неделе состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция, которую проведет компания "МРСК Северо-Запада". Она посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, - упрощению процедур при подключении к сетям.

Программу мероприятий завершит заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого будет доложено об итогах оказания государственной поддержки предпринимателям региона в 2016 году, обозначены перспективы на будущее.

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