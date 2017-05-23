Число женщин в бизнесе Заполярья за 5 лет выросло почти втрое и достигло 50%

МУРМАНСК, 23 мая. /ТАСС/. Количество женщин-предпринимателей в Мурманской области за пять лет выросло в 2,5 раза и достигло 50%, сообщила губернатор Марина Ковтун.

"Если в 2012 году женщин-предпринимателей в регионе было 20%, то сейчас - 50%", - сказала Ковтун на открытии в Мурманске региональной конференции "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике".

По ее словам, за этот период на поддержку малого бизнеса в Мурманской области регионом и федеральным центром было направлено 530 млн рублей, что сказалось на росте числа занятых людей в этой сфере, в том числе, женщин. Она отметила, что женщины при этом составляют значительную долю в социально ориентированном бизнесе.

Конференции "Развитие женского предпринимательства и социальных технологий в Арктике" проводится в Мурманске уже третий год в преддверии Дня предпринимателя, который в России отмечают 28 мая. Она является частью масштабной программы мероприятий, посвященных развитию малого бизнеса. С апреля в Мурманской области проходят тренинги, мастер- классы, на этой неделе состоится региональная инвестиционная энергетическая конференция, которую проведет компания "МРСК Северо-Запада". Она посвящена одному из важнейших вопросов, связанных с ведением предпринимательской деятельности, - упрощению процедур при подключении к сетям.

Программу мероприятий завершит заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого будет доложено об итогах оказания государственной поддержки предпринимателям региона в 2016 году, обозначены перспективы на будущее.