Песков: продление сделки ОПЕК направлено на упорядочение динамики изменения цен на нефть

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК о сокращении добычи нефти направлено на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую выгоду получит бюджет РФ от продления этой договоренности.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго России Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.