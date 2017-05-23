Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: продление сделки ОПЕК направлено на упорядочение динамики изменения цен на нефть

Экономика и бизнес
23 мая, 14:57 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 23, мая. /ТАСС

ОПЕК, Россия и ряд других стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК о сокращении добычи нефти направлено на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую выгоду получит бюджет РФ от продления этой договоренности.

Читайте также новости по теме:
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
© Сергей Коньков/ТАСС

Цена барреля нефти марки Brent превысила $54 впервые за месяц

Цена барреля нефти марки Brent достигла $53

Подорожавшая нефть улучшила основные экономические показатели РФ в бюджете на 2017 г.

ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.

Саудовский министр, а также глава Минэнерго России Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
2
Армения выпустила монету в честь 25-летия своего вступления в МВФ и ВБ
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У полиции есть информация о личности исполнителя теракта в Манчестере
2
Стоимость акцизной марки для сигарет увеличилась на 50 рублей
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
В Манчестере задержали подозреваемого в причастности к теракту
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Китайский батискаф погрузился в Марианский желоб на в 4,8 тысячи метров
7
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
Темы дня
Загрузка...
Реклама