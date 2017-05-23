Песков: продление сделки ОПЕК направлено на упорядочение динамики изменения цен на нефть

Россия и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам семьи и детейОбщество 23 мая, 15:13
Новый роман Бориса Акунина "Седмица Трехглазого" выйдет в июнеКультура 23 мая, 15:06
Кольцово за 2 млрд рублей приобрел компанию, строящую аэропорт СаратоваТранспорт 23 мая, 14:59
Путин посетил Академию футбольного клуба "Краснодар" и пообщался с юными спортсменамиСпорт 23 мая, 14:58
Кремль не комментирует оружейную сделку США и Саудовской АравииПолитика 23 мая, 14:57
ПКР готов подтвердить выполнение 59 из 67 пунктов дорожной карты восстановления в МПКСпорт 23 мая, 14:56
Путин прибыл в Краснодар, где проведет заседание Совета по спортуСпорт 23 мая, 14:53
Защита Младича подала апелляцию в МТБЮ на отказ во временном освобожденииМеждународная панорама 23 мая, 14:50
Астронавты NASA начали выход в открытый космос для замены оборудования на поверхности МКСКосмос 23 мая, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 23 мая. /ТАСС/. Продление сделки ОПЕК о сокращении добычи нефти направлено на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь в первую очередь речь идет о совместных усилиях, направленных на упорядочение динамики изменения цен на энергоресурсы", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какую выгоду получит бюджет РФ от продления этой договоренности.
ОПЕК, Россия и ряд других независимых стран-производителей на заседании в Вене 25 мая обсудят продление соглашения по сокращению добычи нефти еще на девять месяцев. По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха, все участники действующей сделки уже предварительно согласились продолжить ограничение добычи до конца марта 2018 года. Ранее он также говорил, что обсуждается пролонгация с текущей квотой сокращения в 1,8 млн баррелей от октября 2016 года.
Саудовский министр, а также глава Минэнерго России Александр Новак не раз заявляли, что продление действия текущих договоренностей необходимо для снижения глобальных запасов нефти до средних за пять лет уровней. Новое соглашение позволит достичь этой цели к концу 2017 года, говорили они.