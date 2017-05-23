МТС надеется заместить трафик, который потеряет из-за блокировки сайтов на Украине

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МТС надеется заместить трафик, который потеряет из-за блокировки ряда интернет-ресурсов на Украине, за счет иных интернет-ресурсов в этой стране. Об этом журналистам сообщил вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич.

"То, что произошло с интернет-ресурсами, к нам никакого отношения не имеет. Мы очень надеемся, что трафик будет замещен, и мы таким образом не пострадаем от уменьшения пользования мобильным интернетом. К нам никакого отношения данный процесс не имеет, каких-то конкретных рисков не закладываем, кроме общестрановых рисков, которые заложены в каждой стране - и валютные риски, и все остальное", - добавил Лацанич.

МТС работает на Украине под брендом Vodafone. Компания выполняет требования украинского законодательства в области блокировки, отметил президент группы Андрей Дубовсков. Кроме того, МТС не видит для себя рисков недружественных действий со стороны Украины и свой бюджет в этой стране не меняет.

"Рисков по недружественным действиям в нашу сторону, будь то со стороны властей, кого угодно, мы не закладываем. Бюджет не меняем", - сказал Лацанич.

16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попал ряд российских СМИ и IT-компаний, в том числе телеканалы РБК, "ТВ Центр", ВГТРК, "НТВ Плюс" и "Звезда", разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для "незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента". Теперь украинские провайдеры будут обязаны заблокировать доступы к этим ресурсам на три года.