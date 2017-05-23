Ощадбанк надеется к концу 2017 года перейти на собственную систему вместо "1С"

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Государственный сберегательный банк Украины (Ощадбанк) разрабатывает систему интернет-банкинга для представителей малого и среднего бизнеса, которая к концу 2017 года позволит заменить попавшую под запрет российскую программу "1С". Об этом заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
"Наша система "Корплайт" имеет, в том числе, модуль обеспечения бухгалтерского учета. То есть будучи нашим клиентом, вы не просто сможете осуществлять переводы, вы можете вести свой управленческий финансовый, бухгалтерский учет", - сказал он в интервью изданию "Новое время. Бизнес".
По словам Пышного, система даст возможность обмена данными с бухгалтерскими системами, а также вести налоговый учет. Планируется, что уже к концу 2017 года данная система позволит предпринимателям уйти от использования российского программного обеспечения для бухгалтеров "1С", которое попало под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
В настоящее время, по словам представителя банка, новая система тестируется в трех областных центрах страны.
16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского" и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также "Яндекс" и все его сервисы. Ограничительные меры были также введены в отношении компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства.