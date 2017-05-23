ЦБ РФ выступает за продление программы поддержки ипотечных заемщиков

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Банк России выступает за продление программы поддержки ипотечных заемщиков. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме перед членами фракции "Справедливая Россия".
"Сейчас идет вопрос, продлевать ли эту программу (поддержки ипотечных заемщиков - прим. ТАСС). На мой взгляд, надо ее продлевать, потому что это способ поддержки незащищенных людей. Мы должны защищать людей, у которых единственное жилье, и так далее", - сказала Набиуллина.