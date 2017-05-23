При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка ЦБ к 2020 году будет около 6,5%

Биография Роджера МураБиографии и справки 23 мая, 19:52
Глава Кубани предложил провести полное "импортозамещение" в российском футболеСпорт 23 мая, 19:40
Мосбиржа впервые вводит программу ликвидности по валютной паре "доллар/рубль"Экономика и бизнес 23 мая, 19:33
Вратарь Габулов пропустит начало подготовки сборной России к Кубку конфедерацийСпорт 23 мая, 19:33
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман АбедиМеждународная панорама 23 мая, 19:32
Меры безопасности на финале Лиги Европы не будут усиленыСпорт 23 мая, 19:13
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 маяПолитика 23 мая, 19:10
ФАС возбудила дело против HP и LenovoЭкономика и бизнес 23 мая, 19:05
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодыхЭкономика и бизнес 23 мая, 18:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка Банка России к 2020 году будет около 6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме перед членами фракции "Справедливая Россия".
"Я исхожу из того, что инфляция в среднесрочной перспективе будет около 4%. Мы надеемся, что инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом, и к 2020 году наша ключевая ставка может быть 6,5-7%", - сказала Набиуллина.