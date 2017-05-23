При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка ЦБ к 2020 году будет около 6,5%

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка Банка России к 2020 году будет около 6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме перед членами фракции "Справедливая Россия".

"Я исхожу из того, что инфляция в среднесрочной перспективе будет около 4%. Мы надеемся, что инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом, и к 2020 году наша ключевая ставка может быть 6,5-7%", - сказала Набиуллина.