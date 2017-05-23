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При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка ЦБ к 2020 году будет около 6,5%

Экономика и бизнес
23 мая, 18:47 UTC+3

Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. При стабилизации инфляции на уровне 4% ключевая ставка Банка России к 2020 году будет около 6,5%. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме перед членами фракции "Справедливая Россия".

"Я исхожу из того, что инфляция в среднесрочной перспективе будет около 4%. Мы надеемся, что инфляционные ожидания населения снизятся соответствующим образом, и к 2020 году наша ключевая ставка может быть 6,5-7%", - сказала Набиуллина.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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