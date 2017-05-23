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Киевский суд признал национализацию Приватбанка частично незаконной

Экономика и бизнес
23 мая, 19:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, мая. /ТАСС

Также по решению суда Приватбанк обязан выплатить истцам более $37 млн

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КИЕВ, 23 мая. /ТАСС/. Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка частично незаконной. Это следует из постановления суда, по которому Приватбанк также обязан выплатить истцам более 1 млрд гривен (свыше $37 млн).

В постановлении указывается, что в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ), Фонду гарантирования вкладов физических лиц, министерству финансов, а также лицам, уполномоченным осуществлять временную администрацию в банке в конце декабря 2016 года, обратились шесть истцов. В документе их фамилии не указываются.

Среди просьб истцов к суду, в частности, речь шла о признании недействительным договор о купле-продаже акций Приватбанка от 21 декабря 2016 года, заключенный между фондом гарантирования вкладов и министерством финансов в той части, которая касается их прав и интересов. Истцы также потребовали от Приватбанка вернуть списанные в ходе национализации депозиты в сумме более 1 млрд гривен и потерянные ими проценты. Суд удовлетворил просьбу истцов.

Держатели еврооблигаций Приватбанка тоже судятся

Ранее держатели еврооблигаций украинского государственного Приватбанка инициировали судебное разбирательство в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с намерением оспорить принудительную конвертацию своих облигаций в капитал после национализации финучреждения.

"После того, как стороны спора согласуют вышеуказанные вопросы, суд сможет перейти к рассмотрению спора по существу, по результатам которого держатели еврооблигаций надеются получить от банка справедливую компенсацию стоимости их бондов, принудительно конвертированных в капитал банка", - пояснил информагентству УНИАН управляющий партнер адвокатского объединения "Suprema Lex", адвокат Виктор Мороз, отметив, что на данном этапе стороны согласовывают процедуры арбитража и состав арбитров.

По его словам, пока судебное разбирательство инициировано от имени держателей еврооблигаций Приватбанка первого и второго выпуска на общую сумму в 17 млн гривен ($650 тысяч).

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший на Украине Приватбанк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. 21 декабря фонд гарантирования вкладов физических лиц и министерство финансов подписали договор о продаже 100 процентов акций Приватбанка, которые Минфин приобрел за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении.

После решения о национализации банк заменил обязательства по облигациям трех серий на 595 млн долларов перед специальной компанией (SPV, Великобритания) на акции дополнительной эмиссии. Приватбанк планирует 5 июня провести собрание держателей своих еврооблигаций двух выпусков на 375 млн долларов с погашением в 2018 году для назначения компании Madison Pacific Trust Limited новым доверительным управляющим вместо нынешнего Deutsche Trustee Company.

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