Корпорация МСП организует конкурс среди студентов на лучший бизнес-план

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) организует конкурс на лучший бизнес-план среди студентов Финансового университета при правительстве РФ, участники соревнования должны будут составить план развития своего дела с помощью продукта корпорации - электронной системы поддержки малого и среднего предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП". Об этом сообщил глава корпорации Александр Браверман, выступая перед студентами университета в рамках презентации системы.

"На время действия всего конкурса сотрудники корпорации и банка МСП будут проводить для студентов обучающие мастер- классы по пользованию бизнес-навигатором. Кроме того, у нас и дальше будет вестись активная деятельность по увеличению интереса к предпринимательству со стороны молодежи", - сказал он.

Согласно материалам корпорации, конкурс продлится до конца года, победители получат вознаграждение (в каком размере, в материалах не уточняется).

Браверман отметил, что рамках заключенного сегодня соглашения между корпорацией, банком МСП и Финансовым университетом планируется ряд мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив среди студентов вуза.

"Мы заметили, что на сегодняшний день молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет составляют более 52% от числа зарегистрированных пользователей портала бизнес-навигатора. Планируем на постоянной основе осуществлять взаимодействие с вузами по повышению уровня знаний студентов в области бизнеса", - добавил Браверман.

Сервис "Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства" запущен 9 сентября 2016 года и призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Любой желающий может зарегистрироваться и протестировать востребованность бизнеса, а также срок его окупаемости. Одной из базовых функцией портала является предоставление доступа в режиме "одного окна" к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки субъектов МСП и о специализированных финансово-кредитных продуктах. Система позволяет в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия в привязке к конкретному городу и району, узнать информацию о конкурентах по виду деятельности, объем спроса и многое другое.