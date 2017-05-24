Интриги не будет: Россия и ОПЕК обсудят продление соглашения о сокращении добычи нефти

ВЕНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Юлия Хазагаева/. Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное ОПЕК, Россией и рядом других стран-нефтепроизводителей в конце прошлого года, истекает уже через месяц - в июне.

В среду в Вене состоится заседание мониторингового комитета, который, как сообщалось, должен утвердить отчет об исполнении договоренностей в апреле. По итогам марта страны выполнили свои обязательства в среднем на 98%. С заседания комитета начнется и венская программа министра энергетики России Александра Новака.

Затем собравшиеся в австрийской столице министры проведут неформальную часть переговоров за ужином, который стал уже традиционным для таких встреч. Как сообщал ТАСС источник в ОПЕК, за совместной трапезой главы министерств, как правило, решают основные вопросы повестки.

На следующий день, 25 мая, состоится встреча участников сделки, на которой планируется обсудить продление договоренностей на девять месяцев. И хотя эту встречу, безусловно, ждали, шумихи она не вызвала. Единственной интригой предстоящего мероприятия, по всей видимости, станет участие в переговорах новых стран и распределение квот между участниками соглашения.

Сделка без интриги

Основные параметры переговоров предстоящей встречи стали известны задолго до нее. Еще в начале мая министры энергетики России и Саудовской Аравии заявили, что рекомендованным сроком, на который могут пролонгировать сделку, является девять месяцев (то есть до марта 2018 года) с сохранением текущей квоты в 1,8 млн баррелей в сутки.

Однако в преддверии самой встречи СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщали о возможном пересмотре квот и срока пролонгации (от шести до 12 месяцев).

Ясность внесли прибывшие в Вену 23 мая министры Алжира и Эквадора. По их словам, обсуждаться будут два возможных срока продления - на шесть или девять месяцев, а квоты предполагается сохранить на текущем уровне. "Вряд ли квоты будут увеличены, не в этот раз", - сказал министр нефти Эквадора Карлос Пареха. Он также добавил, что большинство участников соглашения склоняются к тому, чтобы продлить сокращение добычи нефти именно на девять месяцев.

Готовность поддержать пролонгацию сделки уже выразили Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Кувейт, Алжир и Венесуэла, из не входящих в картель стран свое участие подтвердили Россия, Азербайджан, Оман и Бруней.

Под вопросом пока остается позиция Казахстана, который в текущем соглашении участвует, но в 2017 году планировал увеличить добычу за счет введения в эксплуатацию крупного месторождения Кашаган. Неясна также роль освобожденных от сокращения добычи Ирана, Нигерии и Ливии. В частности, Ирану была дана возможность не ограничивать добычу в текущем соглашении, так как он стремился достичь досанкционного уровня в 3,8 млн баррелей в сутки, что и сделал весной этого года.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо, присоединиться к переговорам в этот раз могут Египет и Туркмения. Он также добавил, что на встрече будет рассмотрен вопрос о включении в ОПЕК Экваториальной Гвинеи.