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Депутаты Приморья одобрили гарантии на 1,2 млрд руб. на кредитование достройки отелей

Экономика и бизнес
24 мая, 9:55 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

В сентябре одна из гостиниц должна принять первых гостей Третьем Восточном экономическом форуме

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Депутаты Законодательного собрания Приморского края одобрили решение предоставить государственные гарантии на сумму 1,2 млрд рублей для кредитования достройки двух пятизвездочных гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба приморского парламента.

"Ситуация такова, что на сегодняшний день даже в невысокий сезон в гостиницах Владивостока практически нет свободных мест. Моя точка зрения - нужно завершить строительство. Средства, выделенные на достройку, пока считаются недостаточными. Поэтому 1,2 млрд рублей одобрены под возможный кредит "Нашего дома Приморья" (подрядчик строительства - прим. ТАСС) для завершения первого этапа строительства, это сумма гарантий Приморского края",- приводит пресс-служба комментарий председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуста Ахояна.

По словам вице-губернатора региона Василия Усольцева, это последние бюджетные средства, которые будут задействованы на достройку данных объектов. Планируется, что одна из гостиниц должна принять первых гостей уже в сентябре этого года на Третьем Восточном экономическом форуме.

Строительство двух пятизвездочных отелей Hyatt было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Однако покупателей на отель пока не нашлось. предполагается, что он вновь будет выставлен на аукцион в июне этого года.

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