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Кабмин одобрил присоединение РФ к конвенции по противодействию размыванию налоговой базы

Экономика и бизнес
24 мая, 6:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Согласно документу, конвенция ориентирована на противодействие схемам вывода прибыли из России

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присоединении России к многосторонней конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"Подписанным распоряжением принято предложение Минфина России, согласованное с МИДом, Минэкономразвития, Минюстом и ФНС России, о подписании конвенции. Конвенция будет применяться к 63 соглашениям об избежании двойного налогообложения, заключенным Российской Федерацией с иностранными государствами. Исключение составляют соглашения со странами, не являющимися участниками специальной группы ОЭСР по разработке конвенции, а также соглашения со Швецией и Японией по причине ведущихся переговоров о заключении новых соглашений с учетом положений конвенции", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Согласно документу, конвенция ориентирована на противодействие схемам вывода прибыли из России. Конвенция была разработана странами, являющимися участниками специальной группы ОЭСР, в рамках реализации плана по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (план BEPS - Base Erosion and Profit Shifting). Конвенция открыта для подписания с 31 декабря 2016 года. В пояснительной записке также уточняется, что в соответствии с законом "О международных договорах Российской Федерации" конвенция подлежит ратификации, поскольку она содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

В июне 2016 года представители 36 стран, в том числе Бангладеш, Грузии, Египта, Сингапура, Уругвая на встрече в японском городе Киото подписали соглашение о присоединении к плану BEPS. ОЭСР сообщала тогда, что еще 21 государство, чьи представители приняли участие во встрече в Киото, присоединится к плану в ближайшие месяцы. На тот момент участниками соглашения о BEPS были 46 стран, включая Россию.

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