Новые ЛЭП построят на Колыме для освоения месторождений цветных металлов

МАГАДАН, 24 мая. /ТАСС/. Три линии электропередачи (ЛЭП) построят в Магаданской области для энергообеспечения предприятий, занимающихся освоением и добычей цветных металлов, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Строительство 135-километровой высоковольтной линии 220 кВ "Усть-Омчуг - Омчак новая" ведет предприятие "Рудник им. Матросова". На эти цели получена федеральная субсидия в размере 9,9 млрд рублей в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения". Линия обеспечит энергией вторую очередь Наталкинского горно-обогатительного комбината", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, высоковольтную линию (ВЛ) 110кВ "Оротукан - Сеймчан" длиной 111 км планируют построить в 2019-2021 годах. Она даст возможность для модернизации коммунальной энергетики Среднеканского района и строительства электрокотельных в поселениях, а также разработки месторождений золота, серебра, цинка, свинца, меди, кадмия и германия на Кунаревской перспективной площади, расположенной в верховьях реки Сеймчан.

ВЛ 220 кВ "Омсукчан - Песчанка" присоединит к энергосистеме Колымы соседний Билибинский район Чукотки. Строительство линии запланировано для обеспечения энергией горных предприятий Баимской рудной зоны, в том числе разработки золотомедного месторождения "Песчанка" с ресурсами до 500 тонн золота и 12 млн тонн меди. Строительство этой линии будет вести чукотское предприятие. Колымские же энергетики для передачи своей электроэнергии на Чукотку новым потребителям построят ВЛ 220 кВ "Усть-Среднеканская ГЭС - Омсукчан".

Как отметил губернатор Владимир Печеный расширение энергетической инфраструктуры - обязательное условие для развития экономики Магаданской области. "Перед нами долгое время стояла проблема, когда при избытке генерирующих мощностей в энергетике, наблюдалась нехватка линий для передачи электрической энергии. Это сдерживало развитие новых производств на месторождениях полезных ископаемых. Сейчас, с началом строительства новых линий, ситуация стала меняться. Наша задача - создать развитую энергетическую инфраструктуру, способную полностью удовлетворить потребности нашей растущей экономики", - сказал Печеный.