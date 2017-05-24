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Эксперты: по уровню цифровизации РФ отстает от мировых лидеров на 5-8 лет

Экономика и бизнес
24 мая, 12:25 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 24, мая. /ТАСС

Лидерами цифровизации в стране являются Москва и Санкт-Петербург

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Россия отстает от мировых лидеров по уровню цифровизации в среднем на 5-8 лет, но при этом является активно развивающейся страной.

Такие данные, полученные в ходе исследования международной компанией BCG, сообщили на пленарной сессии в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), открывшейся в Татарстане.

"Все страны по уровню цифровизации можно условно поделить на пять групп: лидеры, основная группа, отстающие, начинающие лидеры и догоняющие страны. Россия все еще остается на периферии, но за последние пять лет переместилась из группы "догоняющие" в основную группу. На данный момент по уровню цифровизации Россия отстает от мировых лидеров на 5-8 лет", - сообщает компания BCG.

Как отметили в ходе презентации исследования, выгода от цифровизации заметна и на уровне отдельного потребителя, и на уровне страны в целом. Прежде всего Россия улучшает свои позиции в сегменте широкополосного доступа в интернет и наращивает долю продаж смартфонов.

"Сейчас лидерами цифровизации в России являются такие регионы, как Москва и Санкт-Петербург. Однако уровень онлайн-активности не зависит от места проживания. Так, например, 79% жителей Татарстана пользуются госуслугами в интернете", - уточняет BCG.

The Boston Consulting Group работает на российском рынке с 1990 года. В первые годы большинство проектов было связано с экономическими реформами различных секторов экономики России, а в числе клиентов были в основном международные организации, например Европейский банк реконструкции и развития, а также коммерческие компании.

ЦИПР

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет-форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена цифровой экономике и одноименной программе, которая готовится в правительстве России.

В рамках конференции проходит более 20 "круглых столов", посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственным нейронным сетям.

Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация "Ростех".

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