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Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений

Экономика и бизнес
24 мая, 12:51 дата обновления: 24 мая, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам премьер-министра, расходы бюджета в прошлом году профинансированы несколько ниже плановых показателей

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Доля ненефтегазовых доходов бюджета продолжает увеличиваться, по итогам 2016 года она составила 2/3 от всех поступлений. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В 2016 году доходы федерального бюджета несколько превысили прогнозные показатели - приблизительно на 0,7%, это чуть больше 90 млрд рублей, и составили 13,5 трлн рублей. Причем доля доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа, продолжает в целом расти. В прошлом году она составила почти 2/3 всех поступлений", - сказал Медведев.

По его словам, расходы бюджета в прошлом году профинансированы несколько ниже плановых показателей и составили по кассовому исполнению бюджета менее 16,5 трлн рублей. "Дефицит приблизился к 3 трлн рублей", - отметил глава правительства. Премьер перечислил главные статьи расходов в бюджете-2016: социальная политика - 4,5 трлн рублей, национальная экономика - 2,3 трлн рублей.

"Более чем на 17% снизился государственный внешний долг", - отметил глава правительства.

Медведев также напомнил, что совокупный дефицит региональных бюджетов в прошлом году уменьшился в 13 раз по сравнению с 2015 годом - до 12,5 млрд рублей со 171 млрд рублей.

"Сбалансированность бюджета позволила одновременно нам решать и текущие вопросы, и планировать стратегические задачи", - сказал Медведев. По его словам, прошлый год страна прожила в режиме жесткой экономии бюджетных средств. "Но, тем не менее, мы все-таки развивались, создавали основу для качественного роста, который рассчитан на длительную перспективу, что и позволяет уже в этом году целый ряд важных задач решать. Ну и в целом исполняли социальные обязательства", - заявил Медведев.

Социальные гарантии

Говоря об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, премьер отметил, что за счет этих средств в прошлом году было обеспечено исполнение социальных гарантий, в том числе оказание медицинской помощи, поддержка особо нуждающихся категория граждан, выплаты пенсий. "Пенсионный фонд увеличил собираемость страховых взносов на 7%, его доходы составили 7,6 трлн рублей, расходы - 7,8 трлн рублей", - напомнил он. Глава правительства добавил, что доходы Фонда социального страхования немногим превысили 616 млрд рублей, расходы составили почти 665 млрд рублей, основная часть расходов, почти 80%, это выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по словам премьера, за прошлый год исполнен с профицитом в 67 млрд рублей. Немного выросло поступление страховых взносов в Фонд.

"В результате в полном объеме выполнены обязательства в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а также около 100 млрд рублей направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу", - указал глава правительства.

 
 
 
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