Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений

РФ и Турция ведут переговоры, касающиеся ограничений на поставки сельхозпродукцииЭкономика и бизнес 24 мая, 14:06
В Кремле не известно о "бесцеремонных" действиях следствия при обысках в "Гоголь-центре"Политика 24 мая, 14:03
Как помор возродил День славянской письменности в РоссииАрктика сегодня 24 мая, 13:51
Песков: никаких решений о замещении легионеров в российском спорте в Кремле не обсуждалосьСпорт 24 мая, 13:50
ФСО получит первую партию машин проекта "Кортеж" в 2017 годуПолитика 24 мая, 13:44
Патриарх Кирилл и Ольга Голодец дали старт Дню славянской письменности и культурыОбщество 24 мая, 13:44
Что Дональд Трамп говорил о НАТО. ДосьеБиографии и справки 24 мая, 13:44
"Калашников" опроверг сведения о возможной передаче концерну "Уралвагонзавода"Экономика и бизнес 24 мая, 13:41
Группа российских болельщиков поддержит "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Доля ненефтегазовых доходов бюджета продолжает увеличиваться, по итогам 2016 года она составила 2/3 от всех поступлений. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В 2016 году доходы федерального бюджета несколько превысили прогнозные показатели - приблизительно на 0,7%, это чуть больше 90 млрд рублей, и составили 13,5 трлн рублей. Причем доля доходов, которые не связаны с продажей нефти и газа, продолжает в целом расти. В прошлом году она составила почти 2/3 всех поступлений", - сказал Медведев.
По его словам, расходы бюджета в прошлом году профинансированы несколько ниже плановых показателей и составили по кассовому исполнению бюджета менее 16,5 трлн рублей. "Дефицит приблизился к 3 трлн рублей", - отметил глава правительства. Премьер перечислил главные статьи расходов в бюджете-2016: социальная политика - 4,5 трлн рублей, национальная экономика - 2,3 трлн рублей.
"Более чем на 17% снизился государственный внешний долг", - отметил глава правительства.
Медведев также напомнил, что совокупный дефицит региональных бюджетов в прошлом году уменьшился в 13 раз по сравнению с 2015 годом - до 12,5 млрд рублей со 171 млрд рублей.
"Сбалансированность бюджета позволила одновременно нам решать и текущие вопросы, и планировать стратегические задачи", - сказал Медведев. По его словам, прошлый год страна прожила в режиме жесткой экономии бюджетных средств. "Но, тем не менее, мы все-таки развивались, создавали основу для качественного роста, который рассчитан на длительную перспективу, что и позволяет уже в этом году целый ряд важных задач решать. Ну и в целом исполняли социальные обязательства", - заявил Медведев.
Говоря об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, премьер отметил, что за счет этих средств в прошлом году было обеспечено исполнение социальных гарантий, в том числе оказание медицинской помощи, поддержка особо нуждающихся категория граждан, выплаты пенсий. "Пенсионный фонд увеличил собираемость страховых взносов на 7%, его доходы составили 7,6 трлн рублей, расходы - 7,8 трлн рублей", - напомнил он. Глава правительства добавил, что доходы Фонда социального страхования немногим превысили 616 млрд рублей, расходы составили почти 665 млрд рублей, основная часть расходов, почти 80%, это выплаты пособий по временной нетрудоспособности, а также пособия по беременности. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования, по словам премьера, за прошлый год исполнен с профицитом в 67 млрд рублей. Немного выросло поступление страховых взносов в Фонд.
"В результате в полном объеме выполнены обязательства в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, а также около 100 млрд рублей направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу", - указал глава правительства.