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Глава Минкомсвязи рассказал про три слоя цифровой экономики России

Экономика и бизнес
24 мая, 13:27 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 24, мая. /ТАСС

В слой "среда" входит законодательная среда, слой "платформы и технологии" охватывает научные исследования, третий слой включает цифровое здравоохранение, образование и госуправление

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Сергей Шахиджанян/ТАСС

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Программа развития цифровой экономики России до 2024 года будет состоять из трех слоев: среда, платформы и технологии, рынки и отрасли экономики. Как рассказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР-2017), задача программы - сфокусироваться на слоях "среда" и "платформы и технологии".

Программа цифровой экономики до 2024 года включает девять направлений, которые распределены по трем слоям. Так, в слой "среда" входят законодательная и регуляторная среда, кадры, инфраструктура, информационная безопасность. "Среда - это те институциональные условия, без которых мы не сможем создать необходимый раздел для развития", - пояснил Никифоров.

Слой "платформы и технологии" охватывает научные исследования и разработки. "Платформы и технологии - это те технологические элементы, которые обеспечивают создание своего рода "цифрового фундамента", той точки опоры, на основе которой будут происходить дальнейшие процессы цифровой трансформации", - рассказал министр. Он добавил, что разработка конкретных платформ и компетенций - задача бизнеса, "государство не должно непосредственно вовлекаться в эти хозяйственные процессы".

Третий слой - "рынки и отрасли экономики" включает "умный город", цифровое здравоохранение, образование и госуправление. "Здесь представлен узкий перечень отраслей, это сделано намеренно, поскольку цифровая экономика и цифровая трансформация коснутся всех сфер народного хозяйства и жизнедеятельности человека", - отметил Никифоров. Министр пояснил, что цифровизация указанных отраслей имеет максимальный социально-экономический эффект. "Документ модульный, рамочный и в перспективе перечень этих отраслей будет наращиваться", - добавил министр.

По словам Никифорова, каждые три года будут разрабатываться детальная дорожная карта по реализации программы развития цифровой экономики с указанием источников финансирования и ответственных исполнителей.

Россия уже несколько лет активно занимается вопросами развития цифровой экономики. Глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил до 1 июня 2017 года подготовить соответствующую программу.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, Интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - blockchain, big data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает Госкорпорация "Ростех".

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