Соглашение о сокращении добычи нефти может быть продлено на 12 месяцев

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Соглашение о сокращении добычи нефти может быть продлено на 12 месяцевЭкономика и бизнес 24 мая, 13:29
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ВЕНА, 24 мая. /ТАСС/. Страны-экспортеры нефти будут рассматривать возможность продления соглашения о сокращении добычи в том числе и на 12 месяцев, заявил журналистам министр нефти Кувейта Исам аль-Марзук.
"Да, это один из вариантов", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли страны-экспортеры нефти рассматривать вариант продления действия соглашения на 12 месяцев.
Министр энергетики РФ Александр Новак говорил ранее, что базовое предложение о продлении сделки по сокращению добычи нефти составляет девять месяцев, но рассматриваются еще несколько вариантов.