"Дочка" Ростеха и Банк России подписали соглашение в сфере борьбы с киберугрозами

ИННОПОЛИС (ТАТАРСТАН), 24 мая. /ТАСС/. "РТ- информ" (центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации "Ростех") подписал соглашение с Банком России в сфере сотрудничества в вопросах кибербезопасности. Подписание прошло в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

"Объединение усилий позволит эффективнее противостоять видеоклипам путем взаимного информирования об основных типах и механизмах их реализации, успешных методов противодействия подобного рода атакам", - сказал генеральный директор "РТ-Информ" Камиль Газизов.

Планируется, что соглашение позволит организовать совместное предупреждение, выявление правонарушений на финансовом рынке РФ, в национальной платежной системе, а также создать условия для пресечения таких нарушений.

С 24 по 26 мая 2017 года в Иннополисе проходят конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017" (ЦИПР) и Российский интернет-форум (РИФ). В конференции ЦИПР участвуют представители промышленности, отрасли информационных технологий, телекома, оборонного комплекса, венчурных инвесторов и государственных структур по вопросам развития цифровой экономики, несырьевого экспорта и обеспечения кибербезопасности.

В этом году ЦИПР проходит в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - блокчейн, Big Data и искусственные нейронные сети. Конференция проводится при поддержке Минпромторга РФ и Минкомсвязи РФ, стратегическим партнером выступает госкорпорация "Ростех".