ЦБ: период массовых отзывов лицензий у некредитных финорганизаций завершился в 2016 г.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Период массовых отзывов лицензий у небанковских финансовых организаций - страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, управляющих компаний и т. д. - завершился в 2016 году. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

"2016 год был, наверное, последним годом, когда ЦБ завершал существенную часть работы по очищению финансового рынка от слабых и недобросовестных игроков", - сказал он. "И те, и другие являются источником проблем на финансовом рынке, и избавляться надо и от тех, и от других", - подчеркнул он.

Теперь ЦБ может с "достаточно большой уверенностью" сказать, что оставшиеся на финансовом рынке игроки носят устойчивый характер, однако дальнейшее совершенствование и регулирование - это непрерывный процесс по мере развития рынков, инструментов, международных стандартов, отметил Швецов.

"Тому законодательству России, которое есть сегодня, участники финансового рынка соответствуют", - заявил он.