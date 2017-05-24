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ЦБ: период массовых отзывов лицензий у некредитных финорганизаций завершился в 2016 г.

Экономика и бизнес
24 мая, 15:29 UTC+3

Как отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов, теперь можно с большей уверенностью сказать, что оставшиеся игроки "носят устойчивый характер"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Период массовых отзывов лицензий у небанковских финансовых организаций - страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, микрофинансовых организаций, управляющих компаний и т. д. - завершился в 2016 году. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов, выступая в Госдуме.

"2016 год был, наверное, последним годом, когда ЦБ завершал существенную часть работы по очищению финансового рынка от слабых и недобросовестных игроков", - сказал он. "И те, и другие являются источником проблем на финансовом рынке, и избавляться надо и от тех, и от других", - подчеркнул он.

Теперь ЦБ может с "достаточно большой уверенностью" сказать, что оставшиеся на финансовом рынке игроки носят устойчивый характер, однако дальнейшее совершенствование и регулирование - это непрерывный процесс по мере развития рынков, инструментов, международных стандартов, отметил Швецов.

"Тому законодательству России, которое есть сегодня, участники финансового рынка соответствуют", - заявил он.

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