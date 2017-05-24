Никифоров: попавшим под санкции Украины IT-компаниям РФ помощь государства не нужна

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ИННОПОЛИС /Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Российским IT-компаниям, попавшим под украинские санкции, помощь государства не нужна. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе конференции ЦИПР-2017.
"Они не нуждаются ни в чьей поддержке. Это крупные игроки, их капитализация исчисляется миллиардами долларов, все у них хорошо", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия не будет вводить ответных санкций в этой ситуации. "Мы вообще против любых санкций, тем более в цифровом мире. Всю "обратку" даст украинский народ", - пояснил глава Минкомсвязи РФ.
16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".