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Никифоров: попавшим под санкции Украины IT-компаниям РФ помощь государства не нужна

Экономика и бизнес
24 мая, 15:06 UTC+3 ИННОПОЛИС /Татарстан/ 24, мая. /ТАСС

Министр связи и массовых коммуникаций заявил, Россия не будет вводить ответных санкций в этой ситуации

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ИННОПОЛИС /Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Российским IT-компаниям, попавшим под украинские санкции, помощь государства не нужна. Такое мнение высказал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров в ходе конференции ЦИПР-2017.

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© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украиы/ТАСС

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"Они не нуждаются ни в чьей поддержке. Это крупные игроки, их капитализация исчисляется миллиардами долларов, все у них хорошо", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Россия не будет вводить ответных санкций в этой ситуации. "Мы вообще против любых санкций, тем более в цифровом мире. Всю "обратку" даст украинский народ", - пояснил глава Минкомсвязи РФ.

16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

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