ЦБ: не все страховщики готовы к массовой продаже электронного ОСАГО

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. IT-системы страховых компаний требуют доработки для массовых продаж электронных полисов ОСАГО, заявил в Госдуме первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов.
"Также сегодня дорабатываются IT-системы. Не могу сказать что все страховые компании готовы к массовой продаже электронных полисов. Есть жалобы - достаточный объем - на это явление", - сказал он.
При этом, по словам Швецова, 12-14% продаж ОСАГО приходится на электронные продажи. ЦБ ожидает, что популярность электронного полиса будет выше, когда "экономика продаж будет позитивной".
В 2016 году рынок ОСАГО столкнулся с двумя основными сложностями - убыточность этого бизнеса для страховщиков из- за недобросовестных автоюристов, и, как следствие - ограничение продаж ОСАГО в убыточных регионах (очереди в офисах компаний и т.д). Поэтому реформа ОСАГО состояла из двух частей - с одной стороны, страховщиков обязали продавать электронные полисы ОСАГО, чтобы увеличить доступность обязательных страховок для населения. С другой стороны - был принят закон о натуральном возмещении в ОСАГО, который должен снизить убытки компаний от недобросовестных автоюристов.
Таким образом, основные сложности рынка ОСАГО преодолены, считает Швецов. "Вступил в силу закон, который позволяет снизить возможности недобросовестных юристов по злоупотреблению правом в судах и по "раздеванию" страховых компаний - то есть натуральное возмещение. Этот проект связан с финансовой доступностью и устойчивостью страховых компаний, так как несанкционированные издержки на автоюристов делали неэффективным продажи полисов в отдельных регионах - с одной стороны. С другой стороны - заставляя страховые компании продавать полисы, мы ухудшаем их финансовое положение", - сказал он.
С 1 января 2017 года все страховщики ОСАГО обязаны продавать полисы "автогражданки" через интернет. С 1 января по 17 мая продано 1,4 млн электронных полисов ОСАГО.
Закон о натуральном возмещении в ОСАГО, вступивший в силу 28 апреля, предполагает возмещение в виде ремонта автомобиля вместо денежной выплаты.