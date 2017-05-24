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Минкомсвязь не видит оснований для досрочной отставки Страшнова

Экономика и бизнес
24 мая, 15:42 UTC+3 ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/ 24, мая. /ТАСС

Глава ведомства Николай Никифоров отметил, что "Почта России" работает и показывает неплохие результаты

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Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Егор Алеев/ТАСС

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь считает, что оснований для досрочной отставки главы "Почты России" Дмитрия Страшнова нет. Об этом сообщил журналистам глава министерства Николай Никифоров в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2017".

"Контракт действует, "Почта" работает, показывает неплохие результаты. Оснований для досрочного прекращения контракта не вижу. Когда придет время - будет приниматься решение", - сказал Никифоров.

Контракт Страшнова истекает 1 июля. По словам Никифорова, правительство этот вопрос будет рассматривать в июне.

Дмитрий Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года. До этого, с июля 2009 года, он занимал пост президента и генерального директора сотового оператора Tele2 Россия.

В конце 2016 года Генпрокуратура выявила факт незаконной выплаты вознаграждения гендиректору "Почты России" за 2014 год в размере 95,4 млн руб. Ведомство направило материалы проверки в Следственный комитет, но решение по результатам доследственной проверки не принято до сих пор.

В феврале 2017 года, по информации газеты "Коммерсантъ", прокуратура попросила Следственный комитет возбудить еще одно уголовное дело в отношении главы "Почты России" в связи с решением выплатить своим заместителям премии в размере 270 млн рублей по итогам работы в 2014-2015 годах.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович не исключал как продления контракта Страшнова, так и его замены. Что касается претензий правоохранительных органов к руководству "Почты России", Дворкович подчеркивал, что по имеющейся у него информации реальных нарушений не было и менеджмент действовал в соответствии с ведомственными актами Минкомсвязи.

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Персоны
Страшнов, Дмитрий Евгеньевич Никифоров, Николай Анатольевич
Темы
Ситуация вокруг главы "Почты России"
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