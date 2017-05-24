В ОЭЗ Иннополис открылся офис "дочки" Ростелекома

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ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Дочерняя компания Ростелекома "РТК Софт Лабс" открыла офис в особой экономической зоне Иннополис. Как сообщает пресс-служба Ростелекома, объем инвестиций в проект за пять лет превысит 140 млн рублей.
"На базе "РТК Софт Лабс" создан Центр компетенций по технологическому проектированию, разработке, эксплуатации и технической поддержке инновационных информационных систем и цифровых сервисов в сферах образования, медицины, ЖКХ, транспорта, банковской сфере, а также для развития государственных электронных услуг на региональном и федеральном уровнях", - пояснили в пресс-службе.
По данным пресс-службы компании, объем инвестиций в проект за пять лет превысит 140 млн рублей, расходы на проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ составят порядка 90% от этой суммы.
Центр организован для оптимизации финансовых затрат на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность, для создания инфраструктурной среды для развития инновационных продуктов. В Иннополисе будут также осуществляться работы по разработке, доработке и технической поддержке Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), Единой системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ), решений для органов государственной власти. Кроме того, здесь будут сосредоточены компетенции по дальнейшему развитию "Национальной биометрической платформы", которая предназначена предоставления государственных услуг с применением биометрических технологий.
Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) проходит с 24 по 26 мая в Татарстане. В этом году ЦИПР пройдет в объединенном формате с региональным этапом Российского интернет форума. Большая часть панельных дискуссий будет посвящена "Цифровой экономике" и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей, а также новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами - Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети.