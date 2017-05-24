В Белоруссии ликвидирован крупный теневой канал поставки плодоовощной продукции в РФ

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Финансовая милиция Белоруссии ликвидировала теневой канал поставок санкционных товаров в Россию, через который в 2016-2017 годах незаконно было оформлено около 9 тыс. тонн плодоовощной продукции. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля (КГК) республики.

"Сотрудниками департамента финансовых расследований при поддержке сотрудников спецподразделения "Алмаз" МВД проведена спецоперация по пресечению деятельности преступной группы, которая оказывала содействие недобросовестным субъектам хозяйствования России по транзиту из стран Евросоюза в РФ плодоовощной продукции, входящей в санкционный список", - отметили в контрольном ведомстве.

В ходе расследования было установлено, что пять граждан Белоруссии, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, на протяжении 2016-2017 годов использовали свои реквизиты и документы для таможенного оформления грузов из Европы и выпуск их в свободное обращение. В общей сложности, проинформировали в КГК, было оформлено около 9 тыс. тонн плодоовощной продукции (свыше 600 грузовых автомобилей).

"В качестве вознаграждения от российских заказчиков они получили более 1,2 млн белорусских рублей (около $650 тыс.) наличными деньгами", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что организаторами незаконной деятельности являлись российские предприниматели, которые осуществляли закупку санкционной продукции по теневым схемам за наличный расчет у поставщиков из Евросоюза. "Они же нанимали перевозчиков и контролировали доставку фруктов и овощей на территорию Российской Федерации, а от белорусских лжепредпринимателей требовалась таможенное оформление груза", - пояснили в КГК.

Возбуждено уголовное дело по статье "Лжепредпринимательство" УК Белоруссии. "Изъято более $100 тыс., документы, электронные носители информации, свидетельствующие о преступной деятельности подозреваемых. Активные участники преступной группы задержаны", - проинформировали в Комитете госконтроля Белоруссии.